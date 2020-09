Erfurt. In Erfurt hat Freitagabend ein Balkon gebrannt. Feuer und Qualm breiteten sich bis in die Wohnung aus, die vorerst wohl nicht bewohnbar ist.

Balkonbrand in Erfurt - Wohnung stark verqualmt

Am späten Freitagabend mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wegen eines Balkonbrandes an den Juri-Gagarin-Ring in Erfurt ausrücken. Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt erklärt, ist die Ursache des Feuers noch nicht ausgemacht. Ob es Eigenverschulden durch eine weggeworfene Zigarette war oder sich etwas anderes entzündet hat, wird derzeit noch geprüft.

Vorerst kann der Bewohner wohl nicht in seine Wohnung zurückkehren. Löscharbeiten und Folgemaßnahmen dauerten knapp sechs Stunden, von 22 bis 4 Uhr morgens.

Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Am späten Freitagabend mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wegen eines Balkonbrandes an den Juri-Gagarin-Ring in Erfurt ausrücken. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt erklärt, ist die Ursache des Feuers noch nicht ausgemacht. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Ob es Eigenverschulden durch eine weggeworfene Zigarette war oder sich etwas anderes entzündet hat, wird derzeit noch geprüft. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Vorerst kann der Bewohner wohl nicht in seine Wohnung zurückkehren. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Balkonbrand am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt Löscharbeiten und Folgemaßnahmen dauerten knapp sechs Stunden, von 22 bis 4 Uhr morgens. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: