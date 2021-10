Batterie beschädigt: Gefahrguteinsatz bei Bosch in Eisenach

Eisenach. Beim Automobilzulieferer Bosch in Eisenach ist der Gefahrgutzug der Feuerwehr angerückt. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage, dass im Werk bei Arbeiten eine Batterie beschädigt worden sei.

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zum Automobilzulieferer Bosch in Eisenach ausrücken. Bei Arbeiten war eine Batterie heruntergefallen, die Mitarbeiter befürchteten, dass Giftgas austreten könnte. Laut einem Polizeisprecher tritt bei solch einem Vorkommnis ein Ablaufplan in Kraft, der u.a. vorsieht, dass das Gebäude evakuiert werden musste.

Wie sich herausstellte, war jedoch kein gefährliches Gift ausgetreten. Der Einsatz war nach knapp zwei Stunden beendet.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: