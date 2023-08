Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem schweren Diebstahl in Weimar (Symbolbild).

Baumaschinen im Wert von mehr als 200.000 Euro in Weimar gestohlen

Weimar. Von einem Firmengelände in Weimar haben Unbekannte wertvolle Baumaschinen entwendet. Dabei gingen die Diebe sehr professionell, aber auch rabiat vor.

Mit erheblicher Logistik und vermutlich nicht alleine agierten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Weimar. Laut Polizei verschafften sich die Diebe zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr auf ein Firmengelände in der Weimarer Otto-Schott-Straße und entwendeten von dort zwei Baumaschinen. Bei der Flucht mit ihrer Beute durchbrachen sie anschließend die Grundstücksumzäunung und beschädigten zudem noch ein Tor sowie mehrere Bäume.

Im Anschluss wurden die Baumaschinen augenscheinlich auf ein Fahrzeug verladen und die Diebe entkamen unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 1500 Euro. Der Wert der Beute übersteigt nach ersten Erkenntnissen sogar 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.