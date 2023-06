Bedrohung und Beleidigung mit anschließendem Messerangriff: Mann in Meiningen verletzt

Meiningen. In Meiningen hat ein 35-Jährigen mehrere Personen mit einem Messer bedroht und eine davon verletzt. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Am Donnerstag hat ein 35-Jähriger in Meiningen Passanten angegriffen und einen davon mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.40 Uhr in der Moritz-Seebeck-Allee zu einer Bedrohung und Beleidigung mit anschließendem Messerangriff. Der 35-Jährige beleidigte demnach zunächst einen Mann. Als dieser ihn darauf hinwies, ihn in Ruhe zu lassen, habe der 35-Jährige ein Messer gezogen und ihn bedroht. Der Angreifer ging auf den Mann zu, stolperte dabei jedoch über seine eigenen Füße und kam zu Fall. Dennoch versuchte er auf den Mann einzustechen, traf diesen am Fuß und verletzt ihn dadurch leicht.

Nach dem Angriff lief der 35-Jährige weiter und griff kurz darauf einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer in den Lenker, so dass dieser seine Fahrt nicht weiterfahren konnte. Auch den Radfahrer beleidigte der 35-Jährige und bedrohte ihn ebenfalls mit dem Messer.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten den Angreifer schließlich stellen und in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen aufgenommen.

