Die Polizei musste in der vergangenen Nacht nach Neuhaus-Schierschnitz zu einem Streit zwischen zwei Männern ausrücken.

Neuhaus-Schierschnitz. Durch eine Bierflasche verletzt wurde am Sonntagmorgen in einer Bar in Neuhaus-Schierschnitz ein Mann während eines Streits.

Bei Streit in einer Bar durch Bierflasche am Auge verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Streit in einer Bar durch Bierflasche am Auge verletzt

Wie die Polizei berichtet gerieten zwei jungen Männern in einer Bar in Neuhaus-Schierschnitz am frühen Sonntagmorgen aneinander. Im weiteren Verlauf gingen beide aufeinander los bis einer der Männer dem anderen eine Bierflasche auf dessen Kopf schlug.

Dabei wurde der geschlagene am linken Auge verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Anschließend zeigte er den mutmaßlichen Täter bei der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung an.