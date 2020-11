Ein 49 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Wartburgkreis tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Auto des Mannes am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen dem Bad Salzunger Ortsteil Oberrohn und Möhra von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und der 49-Jährige wurde hinaus geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

