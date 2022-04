Beim Tanzen angerempelt: 17-Jährige in Diskothek von Unbekannten in den Bauch geschlagen

Vogelsberg. In Vogelsberg wurde in einer Diskothek am Wochenende eine 17-Jährige von einem Unbekannten in den Bauch geschlagen.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Vogelsberg in einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 17-Jährige von einem Unbekannten in den Bauch geschlagen wurde. Nach Angaben der Polizei rempelte die Jugendliche beim Tanzen versehentlich den Mann an. Als sie sich bei ihm entschuldigen wollte, soll dieser unvermittelt mit der Faust in ihren Bauch geschlagen haben. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

Der Unbekannte ist demnach ungefähr 180 cm groß und von kräftiger Gestalt. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt der Marke Adidas, auf dessen Rückseite eine Schrift zu sehen war. Der rechte Arm des mutmaßlichen Täters ist komplett tätowiert.

Am selben Abend soll es in der Diskothek zu einer Schlägerei zwischen etwa 20 Gästen gekommen sein. Die Polizei stellte vor Ort aber weder Täter noch Opfer fest. Zeugen zur Körperverletzung der 17-Jährigen sowie der angeblichen Schlägerei werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0094558 bei der Polizei in Sömmerda (Telefon: 03634/336-0) zu melden.

