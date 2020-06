Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Überholen übersehen: Mopedfahrer schwer verletzt

Ein 36 Jahre alter Mopedfahrer ist infolge eines missglückten Überholmanövers eines Autofahrers bei Remptendorf im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden.

Der 31-jährige Opelfahrer hatte mit seinem Wagen auf einer Landstraße zunächst einen Traktor überholt, der einen defekten Lastwagen abschleppte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Einscheren übersah er den Mopedfahrer, der vor dem Gespann fuhr.

Durch die Kollision wurde der Mopedfahrer am Montagabend von dem Auto erfasst, auf die Frontscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Opel und das Moped verkeilten sich ineinander. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 2000 Euro.

