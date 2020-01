Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berauschter Dieb flüchtet in Willerstedt vor der Polizei

Mächtig Ärger mit der Polizei handelte sich nun ein mutmaßlicher Dieb ein. Sein am Ortseingang Willerstedt geparkter Audi sollte am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Mann, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch in Oberreißen gestellt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Fahrzeug war nicht pflichtversichert, am Audi waren gefälschte Kennzeichentafeln angebracht, der Fahrer stand zudem unter Einwirkung von Alkohol und Drogen. Im Wagen wurden außerdem noch mehrere Einbruchwerkzeuge und vermutliches Diebesgut festgestellt. Der Mann erhielt mehrere Anzeigen.