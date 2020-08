Berauschter Mann greift in Nordhausen Polizisten an und verletzt sie

Ein 26 Jahre alter Mann hat in Nordhausen zwei Polizisten attackiert und dabei leicht verletzt.

Die Beamten wollten den Mann davon abhalten, auf die Straße zu springen und auf vorbeifahrende Autos einzuschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Polizisten am Montag auf den Mann zugingen, griff dieser sie den Angaben zufolge unvermittelt an. Als er festgenommen werden sollte, leistete er Widerstand.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Drogen.

Abgerutscht und aufgefahren

Nordhausen. Der Fahrer eines Peugeot hielt am Montag, gegen 17 Uhr, an einer Ampel in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Kasseler Landstraße. Dabei rutschte der 77-jährige Fahrer, eigenen Angaben zufolge, von der Bremse ab, worauf sein Pkw los fuhr und auf den davor haltenden Audi auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Mit über zwei Promille am Steuer

Nordhausen. Eine Trunkenheitsfahrt stoppten Polizisten am Montag in der Nordhäuser Töpferstraße. Dort kontrollierten sie, gegen 16.35 Uhr, die Fahrerin eines Mercedes. Ein Alkoholtest ergab über 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

