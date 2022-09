Berauschter Motorradfahrer stürzt im Weimarer Land und lässt Maschine zurück

Ottstedt am Berge. Ein Motorradfahrer ist nach Angaben der Polizei bei einem Unfall im Weimarer Land gestürzt. Er war von der Fahrbahn abgekommen und wurde in eine Klinik gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass er stark betrunken war.

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr war ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Ottstedt am Berge in Richtung Daasdorf am Berge unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Dabei wurde er schwer an der Hand verletzt, stürzte jedoch nicht.

Der Motorradfahrer hielt an, stellte das Fahrzeug ab und lief nach Ottstedt. Dort traf er auf Ersthelfer, die ihn versorgten. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Klinikum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Ihm wurde Blut abgenommen; zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

