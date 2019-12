Am Montagabend gegen 19.30 Uhr kam es in der Juri-Gagarin-Straße 17 in Gotha zu einem Kellerbrand. Drei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, drei Treppenaufgänge waren verraucht.

Gotha. Wegen eines Kellerbrandes waren am Montagabend alle Feuerwehren aus Gotha und eine Drehleiter-Mannschaft aus Ohrdruf im Einsatz. Es war bereits der fünfte Einsatz in der Juri-Gagarin-Straße.

Bereits fünfter Kellerbrand in Gothas Juri-Gagarin-Straße

Gegen 19.30 Uhr brannte es am Montagabend, dem 16. Dezember erneut in einem Keller in der Juri-Gagarin-Straße in Gotha-West. Schon im Anrücken erfuhren die Feuerwehrleute der Gothaer Berufsfeuerwehr, drei Treppenaufgänge seien verraucht. So wurde neben der eigenen Drehleiter zusätzlich jene der Ohrdrufer Freiwilligen Feuerwehr angefordert und kam nach Gotha gefahren.

Drei der Treppenaufgänge im Plattenbau mussten vorläufig evakuiert werden. Foto: Peter Riecke

Der Brand selbst konnte durch den ersten Löschtrupp schnell gelöscht werden, jedoch mussten dreißig Personen evakuiert werden. Drei von ihnen hatten eine Rauchgasvergiftung erlitten und mussten medizinisch versorgt werden. Neben den beiden Drehleitern setzte die Feuerwehr zwei Tanklöschfahrzeuge, zwei Löschfahrzeuge und ein Einsatz-Leitfahrzeug ein. Des weiteren war ein Rettungsdienstwagen des Rettungsdienstes Schmolke sowie vom Deutschen Roten Kreuz im Einsatz. Insgesamt waren etwa 30 Feuerwehrleute vor Ort in der Juri-Gagarin-Straße. Neben der Berufsfeuerwehr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Gotha-Siebleben aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Boilstädt und Sundhausen bildeten die Einsatzreserve in der Feuerwache Gotha. Da mit einer Beschädigung der Heizung zu rechnen ist, wurde auch die Unterbringung der Evakuierten in einer Turnhalle in der Von-Zach-Straße vorbereitet, berichtete Einsatzleiter Daniel Hinz. Bereits im September, zwei Mal im Oktober und einmal im November 2019 hatte es in der Juri-Gagarin-Straße gebrannt. Kellerbrand in Gotha: 36 Personen mussten Haus verlassen

