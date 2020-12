Besonders dreiste Betrugsmasche - Feuerlöscher im Parkhaus entleert

Tochter angeblich in tödlichen Unfall verwickelt

Besonders dreist gingen Betrüger am Mittwoch gegen 10.45 Uhr vor. Eine Frau rief die 93-jährige Zeulenroda-Triebeser an, stellte sich als Polizistin vor und teilte mit, dass deren Tochter einen Unfall verursacht habe bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Im Hintergrund soll die Tochter geweint und gesagt haben, dass sie zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet habe.

Die angebliche Polizistin verlangte einen fünfstelligen Geldbetrag als „Kaution“ und erkundigte sich dann eingehend nach den Wohnverhältnissen und dem vorhandenen Bargeld. Die Geschädigte bemerkte jetzt, dass sie betrogen werden sollte und beendete glücklicherweise das Gespräch.

Es handelt sich hier um eine polizeibekannte Betrugsmasche. Daher warnt die Polizei erneut: Geben Sie an Ihnen unbekannte Personen keinen persönlichen Daten heraus. Seien Sie bei jeder Geldforderung am Telefon skeptisch und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Gehen Sie keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer ein - halten Sie Rücksprache mit Vertrauenspersonen oder Angehörigen. Informieren Sie Ihre Polizei.

Feuerlöscher im Parkhaus entleert

Einen 12 Kilo schweren Feuerlöscher entleerten unbekannte Täter am Dienstag in einem Parkhaus in Greiz. Die Unbekannten hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von 16 Uhr bis 18.20 Uhr in dem Parkhaus in der Hohen Gasse auf und versprühten auf der Parkebene 3 den kompletten Inhalt des Feuerlöschers. Dabei beschmutzten sie nicht nur die betroffene Parkebene selbst, sondern zusätzlich vier dort abgestellte Fahrzeuge. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

