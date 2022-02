Die Polizei in Weimar sucht auch nach möglichen weiteren Betrugsopfern (Symbolbild).

Betrüger erbeuten in Weimar per Telefon hohen Geldbetrag

Weimar. Falsche Polizisten riefen eine ältere Frau in Weimar an. Die Seniorin fiel auf die Masche der Straftäter herein und verlor dadurch viel Geld.

Mindestens eine Seniorin ist in Weimar kürzlich Opfer eines sogenannten Call-Center-Betrugs geworden. Laut Polizei wurde sie in der Nacht von Montag auf Dienstag von Straftätern angerufen, die sich als Polizisten ausgaben. Diese hätten behauptet, dass – vermeintlich nach gesicherten Ermittlungen – ein Einbruch in die Wohnung der älteren Dame geplant sei.

Polizei hat Erkenntnisse über weiteren Fall

Die Frau habe daraufhin, gemäß der Anweisung der Täter, einen großen Geldbetrag in bar vor ihrer Wohnungstür deponiert. Dort hätten die Täter die Beute abgeholt. Zur genauen Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Dafür teilte sie mit, es lägen Hinweise vor, dass im nördlichen Stadtgebiet Weimars noch mindestens eine weitere Person auf dieselben Betrüger hereingefallen sei. Diese habe sich aber bislang nicht gemeldet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jetzt bitten die Ermittler alle möglichen Opfer der Betrüger, umgehend Strafanzeige zu erstatten. Nur so könnten die Täter womöglich gefasst werden. Die Kontaktaufnahme ist möglich unter der Telefonnummer 036438820 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: