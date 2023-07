Betrüger im Eichsfeld unterwegs – Nachbarin bewahrt Seniorin vor höhrem Schaden

Betrüger boten die Reinigung des Hofes an. (Symbolfoto)

Heiligenstadt. 600 Euro zahlte eine Heiligenstädterin für die Reinigung ihrer Hofeinfahrt. Später wollten die Unbekannten noch einer weitere Zahlung, doch sie bekam dank einer Nachbarin kein Geld mehr.

Auf Betrüger reingefallen ist am Samstag eine 68-Jährige in Heiligenstadt. Drei Unbekannte hatten bei ihr geklingelt und angeboten, die rund 100 Quadratmeter große Hofeinfahrt für 600 Euro zu reinigen. Die Frau war einverstanden, die Arbeiten wurden ausgeführt. Die Täter erhielten den vereinbarten Betrag in bar, allerdings erhielt die Geschädigte keine Rechnung. Später kamen die Täter zurück und verlangten nun 6000 Euro für die gereinigte Hofeinfahrt. Die Frau ließ sich nicht auf die Forderung ein. Auch den Vorschlag gemeinsam zur Bank zu fahren, um das Geld dort abzuholen, wies sie zurück. Eine aufmerksame Nachbarin wurde Zeugin des Sachverhaltes und erkannte die Betrugsmasche. Sie informierte die Polizei, die Täter machten sich aus dem Staub. Sie waren mit einem schwarzen Transporter unterwegs. Das vermutlich ausländische Kennzeichen ist nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.