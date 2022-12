Betrunken die Kontrolle über Auto verloren und gegen Stromkasten gefahren

Arnstadt. Ein betrunkener 35-Jähriger hat am frühen Morgen in Arnstadt die Kontrolle über sein Auto verloren. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 35-Jährige war am frühen Morgen mit seinem Auto in Arnstadt im Bierweg in Richtung "Am Obertunk" unterwegs. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr damit anschließend gegen einen Stromkasten und einen Grundstückszaun. Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Er verursachte durch den Unfall Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Polizei nahm ihn mit zur Blutabnahme und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.