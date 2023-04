Die Polizei hat in Nordhausen zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer angehalten. (Symbolbild)

Betrunkenen Radler und Autofahrer in Nordhausen aus dem Verkehr gezogen

Nordhausen. Die Nordhäuser Polizei erwischt am Wochenende zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Die Landespolizeiinspektion Nordhaunse hat am Sonntag, 23. April, um 2.53 Uhr eine Kontrolle in der Kasseler Landstraße in Nordhausen durchgeführt. Die Polizeibeamten wurden laut Pressemeldung auf einen männlichen Fahrradfahrer aufmerksam, der augenscheinlich Ausfallerscheinungen hatte.

Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen mit einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Mit dem Radfahrer wurde daraufhin außerdem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Blutuntersuchung ermittelt nun das gerichtsverwertbare Ergebnis.

Gegen 4 Uhr des gleichen Tages kontrollierten die Polizeibeamten außerdem einen weiteren Fahrzeugführer, diesmal den Fahrer eines Pkw. Der Mann erklärte sich ebenfalls mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Der erste Vortest habe einen Wert von 0,78 Promille ergeben.

Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Dienststelle gebracht. Hier wurde per Test ein gerichtsverwertbares Ergebnis von 0,33 Promille ermittelt. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen.

