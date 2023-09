Betrunkener bleibt mit Auto in Bahngleisen hängen - Kollision mit Güterzug

Gerstungen. Ein 35-Jähriger wollte mit seinem Auto noch einen Bahnübergang, obwohl sich bereits ein Zug näherte.

An einem Bahnübergang in Gerstungen (Wartburgkreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto von einem Güterzug erfasst worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 35-jährige Autofahrer sein Fahrzeug zuvor über den geöffneten Übergang gefahren, war aber in den Gleisen hängen geblieben. Der Mann konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen, bevor der Zug das Auto mitschleifte. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige alkoholisiert, der Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Er blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

