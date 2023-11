Betrunkener fährt Radfahrerin in Arnstadt an – Frau wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Arnstadt eine Radfahrerin erfasst und schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille bei dem Mann.

Am Mittwochnachmittag wurde eine 43-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Arnstadt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie auf dem Radweg in der Ichtershäuser Straße und wurde offenbar von einem Autofahrer übersehen.

Der 69-Jährige wollte mit seinem Auto nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und stieß mit der Frau zusammen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von rund 2 Promille ergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

