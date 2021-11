Der Autofahrer ist nicht nur an seinem Alkoholgehalt im Blut gescheitert.

Betrunkener Fahrer mit Beinschiene rast in Erfurt gegen Straßenlaterne

Erfurt. Ein Autofahrer ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht. Wegen mehrerer "körperlicher Beeinträchtigungen" hätte sich der 52-Jährige nicht hinters Steuer setzen dürfen.

Beamte der Erfurter Polizei wurden Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall in der Demminer Straße in Erfurt gerufen. Ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren.

Neben überhöhter Geschwindigkeit war auch Alkohol im Spiel. Ein Test ergab, dass der Mann mit über 1 Promille Alkohol unterwegs war. Zudem war auch noch sein linkes Bein vom Fuß bis zum Knie geschient.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seinen Führerschein ist der 52-Jährige erstmal los. Ihn erwartet - neben einer saftigen Rechnung für die beschädigte Laterne - auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: