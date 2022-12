Ein volltrunkener Fahrgast hat in Sondershausen in ein Taxi gebrochen und den Fahrer angegriffen. (Symbolbild)

Betrunkener Fahrgast bricht in Taxi und greift Fahrer an

Ein Taxifahrer hat in Sondershausen in der Nacht die Polizei gerufen, nachdem ihn ein stark betrunkener Fahrgast angespuckt und angegriffen hatte.

Ein stark betrunkener Fahrgast hat in der Nacht zu Donnerstag (22.12.2022) einen Taxifahrer in Sondershausen angegriffen. Gegen 2 Uhr wählte der Fahrer den Notruf der Polizei und bat um Hilfe. Ein Angreifer habe sich erst in seinem Taxi erbrochen und ihn anschließend angegriffen und angespuckt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Täter das Taxi bereits verlassen. Kurze Zeit später konnten die Polizisten jedoch eine betrunkene Person auf einem Gehweg liegend feststellen.

Der polizeibekannte 22-jährige mutmaßliche Täter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

