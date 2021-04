Betrunkener klammert sich am Lenkrad fest

58-Jähriger weigert sich von der Polizei kontrollieren zu lassen, in dem er nicht aussteigt.

Am Samstagabend sollte ein 58-jähriger Auto-Fahrer in der Langenschader Straße kontrolliert werden. Dabei nahmen die Beamten bei diesem Alkoholgeruch war. Der Mann versuchte offenbar, durch sein Verhalten Zeit zu gewinnen, erklärte die Polizei. So weigerte er sich, aus seinem Fahrzeug zu steigen. Er klammerte sich unter anderem am Lenkrad fest und leistete derart heftige Widerstandt, dass er mit körperlicher Gewalt herausgezogen und anschließend gefesselt werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht und stieß weiterhin mehrere beleidigende Äußerungen gegenüber den Polizisten aus. Ein nach erfolgter Blutentnahme durchgeführter Alkoholtest erbrachte den Grund für das Verhalten des Mannes, nämlich einen Wert von 1,94 Promille. Neben der Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel, wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.