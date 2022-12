Betrunkener Mann feuert Schreckschusspistole in Erfurt ab

Erfurt. In der Wohnung des 47 Jahre alten Mannes fand die Polizei später weitere Waffen, für die er keine Waffenscheine vorlegen konnte.

Ein Zeuge meldete der Polizei in Erfurt in den gestrigen Mittagsstunden, dass er am Herrenberg einen Schuss gehört und anschließend auf der Straße einen Mann mit einer Waffe in der Hand gesehen habe. Vor Ort traf die Besatzung eines Streifenwagens auf einen stark betrunkenen Mann. Der Mann ließ sich die Waffe widerstandslos abnehmen. Demnach handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.

In der Wohnung des 47-Jährigen sind weitere Waffen, darunter ein Gewehr und ein Revolver, aufgefunden und beschlagnahmt worden. Einen kleinen Waffenschein konnte der Mann für keine der Waffen vorweisen, weshalb gegen ihn eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet wurde.