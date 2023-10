Betrunkener Mann mit vier Kindern im Auto unterwegs

Schmalkalden In Schmalkalden hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Mit im Auto waren vier Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren.

Mit vier Kindern im Wagen ist ein betrunkener Mann in der Allendestraße in Schmalkalden von der Polizei gestoppt worden. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,87 Promille ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert, weil er die Fahrt des Betrunkenen am Sonntagabend bemerkt hatte.

Ob es sich bei dem 51-jährigen Fahrer um den Vater von einem oder mehreren der Kinder handelte, sei nicht ganz klar, so eine Polizeisprecherin. Polizisten hätten die Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren im Anschluss zu ihren Angehörigen gebracht. Zudem sei das Jugendamt über den Vorfall informiert worden.

