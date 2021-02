Betrunkener Opelfahrer flüchtet vergeblich vor - Radfahrer verletzt - Bienenvolk gestohlen

Unter Alkohol am Steuer: Opel-Fahrer flüchtet erst

Donnerstagabend haben Polizeibeamte einen 42 Jahre alten, offenbar alkoholisierten 42-Jährigen gestellt, der zuvor versucht hatte, sich mit seinem Opel einer Verkehrskontrolle in Arnstadt zu entziehen. Den Beamten fiel der Mann in seinem Pkw gegen 21.15 Uhr in der Neideckstraße auf Grund seiner merkwürdigen Fahrweise auf. Zunächst konnte er sich einer Kontrolle entziehen, das Fahrzeug wurde jedoch kurze Zeit später in der Nähe geparkt festgestellt. Später konnte der Mann schließlich angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Dem 42-Jährigen wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Radfahrer verletzt

Donnerstagnachmittag hat sich ein 68 Jahre alter Mann bei einem Unfall in der Kreuzung Kopernikusstraße/Heinrich-Hertz-Straße in Ilmenau leicht verletzt. Der 68-Jährige wurde gegen 14.30 Uhr mit seinem Rad offenbar durch eine 56-Jährige übersehen, die mit Ihrem Toyota die Kopernikusstraße in Richtung Heinrich-Hertz-Straße befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der 68-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden.

Bienenvolk gestohlen

Die Polizei ermittelt derzeit in einen eher ungewöhnlichen Fall. Ein bisher Unbekannter entwendete zwischen dem 24. Februar, gegen 16.30 Uhr, und Donnerstag, gegen 10 Uhr, ein Bienenvolk vom Flurstück "Am Herrenbusch" in Langewiesen. Der Wert des lebendigen Beuteguts wird mit der sog. Magazinbeute auf ca. 250 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0043973/2021) zu melden.

