Betrunkener Radfahrer sorgt für drei Polizeieinsätze

Ein betrunkener Radfahrer hat am Wochenende die Polizei in Hildburghausen beschäftigt. (Symbolbild)

Hildburghausen Ein offensichtlich uneinsichtiger Radfahrer hat im Landkreis Hildburghausen drei Mal die Polizei auf den Plan gerufen. Jetzt erwartet ihn eine saftige Rechnung.

Gleich drei Mal hat ein betrunkener Radfahrer am Wochenende die Polizei im Landkreis Hildburghausen beschäftigt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei zuerst am Freitagabend ein gestürzter Radfahrer auf der Straße in Pfersdorf gemeldet worden. Nach Eintreffen der Beamten wurde eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Mann festgestellt.

Ein Test sei jedoch nicht möglich gewesen, da die Einsatzkräfte den Mann nicht wach bekamen. Er konnte jedoch identifiziert werden. Da ein Sturz nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 53-Jährigen zur Behandlung ins Klinikum nach Hildburghausen brachte. Das Fahrrad und die persönlichen Dinge des Mannes wurden sichergestellt und seinem Vermieter aus Pfersdorf übergeben.

Samstagmittag wurde der Polizei dann wieder ein Mann gemeldet, diesmal jedoch in einem Straßengraben zwischen Leimrieth und Hildburghausen liegend. Nach Eintreffen der Beamten zeigte sich, dass es sich wieder um den volltrunkenen 53-Jährigen vom Vortag handelte.

Er wurde aus dem Klinikum nach der Behandlung entlassen und frönte gleich wieder dem Alkoholkonsum. Diesmal sei sein Zustand jedoch nichts für den Krankenwagen gewesen. Der Mann wurde durch die Beamten nach Hause gebracht und müsse nun mit einer erheblichen Rechnung seitens der Polizei rechnen.