Betrunkener Sömmerdaer verlässt Wohnung – mit Folgen

Sömmerda. Ein Mann ließ am Freitagabend Essen anbrennen und war zudem alkoholisiert mit dem Auto unterwegs – das hat Konsequenzen.

Weil ein Mann nur mal kurz die Wohnung verließ, hatte das Folgen. Nicht nur, dass er Essen auf dem Herd weiterhin kochen ließ, der 47-Jährige war zudem alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille, teilt die Polizei mit.

In der Sömmerdaer Lucas-Cranach-Straße hörte am Freitagabend ein Mann einen Feuermelder. Der 51-Jährige machte die Wohnung ausfindig und verschaffte sich Zugang, weil niemand öffnete. Er betrat die verqualmte Wohnung und fand die Ursache: angebranntes Essen in einem Topf auf dem Herd.

Während er das „Essen“ auf den Balkon stellte und die Wohnung lüftete, kamen die Feuerwehr und dann der Wohnungsinhaber.