Betrunkener tritt in Erfurt gegen fahrende Autos

Ein betrunkener 39-Jähriger hat am Montagabend in Erfurt gegen mehrere fahrende Autos getreten und seine Kleidung nach den Fahrzeugen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, sei der polizeibekannte Mann, der in der Schillerstraße wütete, auch die Straße betreten, so dass die Autofahrer ausweichen mussten.

Er zog seine Kleidung aus und warf sie auf die Autos. Die Polizei stellte den Mann und leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ein.