Betrunkener vermisst sein Auto und ruft die Polizei

Ein 75-Jähriger hat am Mittwochvormittag die Polizei in Sömmerda verständigt. Er zeigte den Diebstahl seines Renaults an, den er zuvor auf einem Parkplatz in der Adolf-Barth-Straße geparkt hatte und der nun spurlos verschwunden sei.

Der vermeintliche Diebstahl wurde vor Ort schnell aufgeklärt. Die Polizisten fanden den verschlossenen Wagen auf dem Parkplatz. Offensichtlich hatte sich der Autobesitzer in der Parklücke geirrt.

Allerdings stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei über 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 75-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

