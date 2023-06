In Gera hat ein Betrunkener mit einer Flasche nach Kindern geworfen. (Symbolbild)

Betrunkener wirft in Gera mit Glasflasche nach Kindern

Gera. Ein Mann hat in Gera erst andere an einer Haltestelle beleidigt und dann mit einer Flasche nach Kindern geworfen. Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann wenig einsichtig.

In Gera Lusan hat am Freitagabend ein offenbar betrunkener Mann für Aufsehen gesorgt. Laut Meldung der Polizei beleidigte der Mann mehrere Fahrgäste an einer Straßenbahnhaltstelle und warf eine Glasflasche Richtung zweier Kinder.

Diese blieben glücklicherweise unverletzt. Den eintreffenden Beamten versuchte der Mann zu entkommen, leistete den Beamten Widerstand und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, eigeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.