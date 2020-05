Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewohner ertappen Einbrecher mit Einkaufstrolley auf frischer Tat

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der vergangenen Nacht in der Straße Königshof. Ein Mann war laut Polizei gegen 3.20 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen. Anschließend machte er sich an einem Kellerraum zu schaffen. Dadurch wurden die Bewohner auf den Eindringling aufmerksam. Sie entdeckten ihn im Treppenhaus und konnten ihn sogar noch festhalten. Schließlich riss sich der Unbekannte jedoch los und flüchtete ohne Beute in Richtung Poststraße.

Der Einbrecher ist ungefähr 30 Jahre alt, schlank und 1,80 Meter groß. Er hat kurzes, braun gelocktes Haar. Auffällig war, dass er einen Einkaufstrolley dabei hatte.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

