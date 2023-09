Blumentopf löst im Eichsfeld Feuerwehreinsatz aus

Heiligenstadt. In Heiligenstadt muss die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Einsatz ausrücken. Der Grund ist alles andere als gewöhnlich.

Ein Brand in der Bonifatiusstraße in Heiligenstadt bescherte den Einsatzkräften der örtlichen Brandbekämpfer einen ereignisreichen Donnerstagmorgen. Ein Bewohner hatte den Brand gegen 7 Uhr gemeldet, berichtet Thomas Müller von der Feuerwehr Heiligenstadt. Bei eben jenem Brand handelte es sich um einen in Flammen stehenden Blumentopf, welcher sich auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes befand.

Schnell konnten die 17 beteiligten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Dabei mussten sie den Boden des Balkons öffnen, da die Glut sich bereits in den Holzboden gefressen hatte. Nach einer Dauer von ungefähr einer halben Stunde konnte der Brand vollständig von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Zudem drückten sie den Brandrauch, welcher sich zuvor bereits in der Wohnung ausgebreitet hatte, mit einer Belüftungsanlage hinaus. Da es weder zu Verletzungen noch zu direkten Gefahren für Menschen kam, musste der bereitstehende Rettungsdienst nicht eingreifen.

Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenstadt die Einsatzstelle wieder verlassen.

