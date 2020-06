Bei Bauarbeiten am Theater in Nordhausen ist erneut eine Fliegerbombe gefunden worden.

Nordhausen. Bei archäologischen Grabungen am Theater in Nordhausen ist am Mittwoch ein Blindgänger entdeckt worden. Die Evakuierung des Stadtzentrums steht bevor.

Blindgänger am Theater Nordhausen gefunden

Der Rolandstadt steht eine neuerliche Bombenentschärfung mitten im Stadtzentrum bevor. Wie Rathaussprecher Lutz Fischer bestätigt, wurde die im Zweiten Weltkrieg abgeworfene Bombe hinter dem Theater gefunden. Dort finden derzeit im Zuge des geplanten Theaterumbaus archäologische Grabungen statt.

Bereits am 6. November vergangenen Jahres mussten die Munitionsexperten der Firma Tauber Delaborierung anrücken, um einen 227 Kilogramm schweren Blindgänger unschädlich zu machen.

Damals wurde schon wenige Stunden nach dem Bombenfund das Gebiet in einem Radius von etwa einem Kilometer um das Theater evakuiert, weil Gefahr in Verzug bestand: Die Bombe hatte einen Langzeitzünder, der mit Säure funktioniert. Rund 15.000 Menschen mussten im Umkreis ihr Zuhause verlassen und konnten erst in der Nacht gegen 2.30 Uhr zurück: Die Entschärfung hatte sich erheblich verzögert, weil sich einige geweigert hatten, ihre Wohnungen zu verlassen oder als Schaulustige in der Evakuierungszone unterwegs waren.

Im Februar drohte eine erneute Bombenentschärfung am Theater: Damals hatten Bauleute eine „verdächtige Anomalie“ gefunden, die sich bei näherer Untersuchung jedoch als harmlos herausstellte.