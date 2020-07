Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bombendrohung – Mann pöbelt und randaliert – Fahrradständer zerbrochen

Ein unbekannter junger Mann hat Mittwochabend einen Fahrradständer des Neuen Museums aus dem Boden gezogen und zerbrochen.

Wie die Polizei mitteilt, warf er den Fahrradständer umher. Bei Eintreffen der Polizisten war der Mann bereits verschwunden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Bombendrohung

Einen Polizeieinsatz lösten am Mittwochabend drei Jugendliche in Weimar West aus. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendlichen sagten einem 14-Jährigen, dass er besser nicht an einem vor einem Baufachgeschäft geparkten Lkw vorbeigehen solle, da sich in diesem eine Bombe befinden würde.

Der Junge informierte umgehend die Polizei. Polizisten sperrten den Bereich ab. Ein eingesetzter Sprengstoffsuchhund gab Entwarnung. Es konnten weder Sprengstoff noch andere Auffälligkeiten festgestellt werden.

Die Polizei Weimar ist nun auf der Suche nach den drei Jugendlichen.

Mann pöbelt und randaliert in Weimar

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 33-jähriger Mann schreiend und pöbelnd durch die Weimarer Innenstadt gezogen. Auf seinem Weg habe er erst Mülltonnen umhergestoßen und dann noch gegen ein geparktes Auto getreten, teilt die Polizei mit.

Da der Mann unter extremen Stimmungsschwankungen litt, wurde er einem Arzt vorgestellt.

Auto zerkratzt

In Weimar Nord stellte ein 63-jähriger Mann Mittwochvormittag Beschädigungen an seinem Hyundai fest. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter eine der hinteren Türen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrskontrollen

Erneut kontrollierte die Polizei in Weimar den Verkehr. In der Dürrenbacher Hütte wurden sieben Temposünder festgestellt. Innerhalb der Altstadt wurden während einer gemeinsamen Streife der Polizei mit dem Städtischen Ordnungsdienst zwölf Verwarnungen verhängt.