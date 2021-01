Alte Erfurter Lagerhalle in Bahnhofsnähe brennt

Zu einem Brand in einem alten Industriegebäude in der Thomasstraße wurden Rund 50 Feuerwehrleute alarmiert. Durch die Brandschäden sei ein Teil des Daches der großen Halle eingestürzt.

Das neue Jahr war kaum 40 Stunden alt, da klingelte in der Einsatzzentrale der Erfurter Berufsfeuerwehr am Samstag um 16.34 Uhr das Telefon. Ein Brand in einem alten Industriegebäude in der Thomasstraße wurde gemeldet. Und drei Personen sollten sich in der Lagerhalle mit Büroetage aufhalten.

Die Berufsfeuerwehren beider Hauptwachen rückten umgehend aus, verstärkt durch Kameraden der Freiwilligen Wehren aus Marbach, Gispersleben und Hochheim. Insgesamt um die 50 Leute.

Großteil des Dachstuhles in Thomasstraße eingestürzt

„Bei unserer Anfahrt sahen wir schon die Flammen, die aus dem Dachstuhl des Gebäudes schlugen“, berichtete Torsten Hinsche, Sprecher der Erfurter Berufsfeuerwehr, der in der Thomasstraße vor Ort war. Die Einsatzkräfte hätten sowohl von der Vorderseite, als auch von der Gebäuderückseite sofort den Löschangriff gestartet. Durch die Brandschäden sei ein Teil des Daches der großen Halle eingestürzt.

Auch eine Stunde später, als das offene Feuer eingedämmt war, stiegen noch Rauchwolken auf, die selbst im Dunklen zu sehen waren und auf verdeckte Schwelbrände hindeutete. „Das Dach muss über die Drehleiter runtergeholt werden“, so Hinsche. Um sicher zu sein, dass der Brand auch vollständig gelöscht wird. Das sei eine sehr arbeits- und zeitaufwendige Sache. Man müsse damit rechnen, dass sich der Einsatz noch einige Stunden hinziehen werde.

Straßenbahnverkehr am Bahnhof beeinträchtigt

Die Information, dass drei Personen im oder am Gebäude gesichtet wurden, habe sich zum Glück nicht bestätigt. Lediglich im Umfeld sei eine Person medizinisch versorgt worden, die Kreislaufprobleme aufwies, die aber mit Brand nichts zu tun gehabt hätten.

Vermutungen, Obdachlose, die oft in den verlassenen Reichsbahngebäuden Unterschlupf suchen, hätten den Brand verursacht, könne er bislang nicht bestätigen, so Hinsche. Durch den Feuerwehreinsatz wurde der Straßenbahnverkehr in Bahnhofsnähe beeinträchtigt.

