In Gotha kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. (Symbolbild)

Brand in Einfamilienhaus in Gotha ausgebrochen

Gotha. In Gotha ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und größere Schäden verhindern.

In der Nacht zu Donnerstag, kam es in einem Wohnhaus im Ritter-Waltmann-Weg in Gotha zu einem Brandausbruch. Wie die Polizei berichtete, konnten alle drei Hausbewohner das Haus selbständig und wohlbehalten verlassen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und verhinderte eine Ausbreitung. Das Einfamilienhaus blieb weiterhin bewohnbar, dennoch entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

