Brand in Suhler Tiefkühlkostfirma - Zwei Mitarbeiter verletzt

In einem Suhler Tiefkühl-Unternehmen ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen.

Suhl. Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Brand in Suhl ausrücken. Hier war ein Förderband einer Tiefkühlkostfirma in Flammen aufgegangen.

Bei einem Brand in einer Tiefkühlkostfirma in Suhl sind am Samstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Das Feuer war bei Instandsetzungsarbeiten an einem Förderband mit einer Lötlampe entstanden, wie die Polizei mitteilte. Ein Beschäftigter erlitt dabei eine leichte Verbrennung, eine andere Mitarbeiterin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, um das Gebäude abzulöschen. Foto: News5

Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich alle 30 Mitarbeiter der Schicht ins Freie retten. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie hatten den Brand, bei dem es zu einer starken Rauchentwicklung kam, nach viereinhalb Stunden gelöscht. Die Feuerwehr geht davon aus, dass in der Halle am Montag wieder produziert werden kann. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Bei einem Brand in einer Tiefkühlkostfirma in Suhl sind am Samstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Foto: News5

Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Das Feuer war bei Reparaturarbeiten an einem Förderband ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Foto: News5

Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Foto: News5

Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Zwei Mitarbeiter wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Foto: News5



Förderband in Suhler Firma in Brand geraten Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Foto: News5

Erst im Februar war in der Suhler Firma aufgrund eines Lecks an der Kälteanlage giftiges Ammoniak ausgeströmt. Auch damals wurden zwei Mitarbeiter verletzt. Die Feuerwehr war nach dem Ammoniak-Austritt 17 Stunden im Einsatz.

