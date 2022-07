Brennende Strohballenpresse verursacht fünfstelligen Schaden

Lindenau. Eine Strohballenpresse ist in Südthüringen in Brand geraten. Es entstand ein immenser Schaden.

Am Montagnachmittag ist eine Strohballenpresse auf einem Feld in Lindenau (Landkreis Hildburghausen) in Brand geraten. Wieso die Presse in Flammen aufging ist bislang noch unklar, so die Polizei.

Der Traktorfahrer konnte die Zugmaschine gerade noch rechtzeitig abhängen, bevor die Flammen auch auf diese übergriffen. Die Presse wurde laut Polizei durch das Feuer völlig zerstört.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dadurch entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.