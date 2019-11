Hildburghausen. Aus einer misslichen Lage musste ein Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt am Dienstag in Hildburghausen befreit werden.

Brummi bleibt in Sackgasse in Hildburghausen stecken

Der Lkw-Fahrer passierte am Dienstagnachmittag mit seiner Zugmaschine samt Auflieger den Zunftweg in Hildburghausen. Zu spät bemerkte er dabei, dass er in eine Sackgasse geraten war.

Als er seinen Brummi wenden wollte, stieß er gegen einen Betonpfosten. Beim anschließenden Rangiervorgang geriet er mit dem vorderen rechten Rad auf den unbefestigten Randstreifen und kam weder vor noch zurück.

Erst ein Abschleppwagen konnte den Lastwagen gegen 22 Uhr aus seiner misslichen Lage befreien.

