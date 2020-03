Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundespolizei nimmt Geraer fest

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 30-jährigen in Gera wohnenden Deutschen am Hauptbahnhof. Dabei kam heraus, dass der Mann im System gelistet und zur Festnahme ausgeschrieben war. Einen Haftbefehl hatte das Amtsgericht Gera wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erlassen, wofür der 30-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden war. Zu einer Ladung war er aber nie erschienen. Der 30-jährige wurde in Erfurt festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.