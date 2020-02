Die Polizei in Gera teilt am Montag mit, dass es während des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Gera. Am Montag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Stadt Gera. Es wird deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen. Hier Hinweise der Polizei.

Bundespräsident besucht Gera – Das sollten Verkehrsteilnehmer wissen

Wenn am Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Stadt Gera besucht wird es infolgedessen zu zwischenzeitlichen Verkehrsbehinderung im Stadtgebiet kommen.

So wird nach Angaben der Polizei in Gera während Steinmeiers Besuch der Geraer Markt sowie der Kornmarktes kurzzeitig für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Polizei teilt mit, man wolle die Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit so gering wie möglich halten.

Den Einsatz wird die Landespolizeiinspektion Gera gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften durchführen.