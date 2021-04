Busfahrer wird in Saalfeld bedroht und bespuckt

Ein Busfahrer ist am Dienstag in Saalfeld von einem Fahrgast bedroht worden.

Saalfeld Jugendlicher hat keinen Fahrschein und rastet aus.

Ein Busfahrer ist am Dienstagabend in Gorndorf von einem Jugendlichen attackiert worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sind drei Jugendliche in einen Bus in Gorndorf eingestiegen. Während zwei von ihnen die Fahrt ordnungsgemäß bezahlten, war der Dritte der Meinung, dass das Handyfoto eines Fahrscheins ausreichend wäre. Als der Busfahrer das natürlich nicht akzeptierte, wurde er durch den jungen Mann beleidigt, bedroht und auch bespuckt. Von seinen Begleitern wurde er aus dem Bus gezogen. Hier wollte er dessen Weiterfahrt verhindern, in dem er sich direkt davor auf die Fahrbahn stellte. Erst die Mitteilung des Busfahrers, dass die Polizei verständigt wurde, führte dazu, dass der junge Mann die Örtlichkeit zügig und unerkannt verlies. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden, Tel: 03671 / 560.