Chlorgas-Alarm in Klinik: Feuerwehr muss über 200 Menschen retten

Bad Salzungen. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind am Montagabend in der Parkklinik in Bad Salzungen im Einsatz, nachdem es hier Chlorgas-Alarm gegeben hat.

In der Klinik am Burgsee war am Abend infolge eines Brandes Chlorgas ausgetreten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte daraufhin 250 Menschen aus dem Gebäude. Wie MDR Thüringen berichtet, handelt es sich dabei um Patienten und Klinik-Mitarbeiter. Unter ihnen sind demnach acht Personen, die über gesundheitliche Probleme geklagt haben. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ärztliche Hände gegeben.

Im Einsatz sind laut MDR über 130 Feuerwehrleute und etwa 50 Rettungsdienstmitarbeiter. Der Brand war offenbar in einem Technikraum ausgebrochen, woraufhin das Chlor und weitere gefährliche Chemikalien austreten konnten. Das Feuer sei inzwischen gelöscht.

