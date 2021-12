Corona-Proteste: Thüringer Polizei identifiziert mehrere Versammlungsleiter

Erfurt/Altenburg. Die Proteste am Montag in Thüringen wurden anonym angemeldet. Dennoch hat die Polizei Versammlungsleiter identifiziert. Ihnen droht nun Ungemach.

Drohen den ersten Teilnehmern bei sogenannten Hygienespaziergängen jetzt Freiheitsstrafen? In Thüringen könnte das Realität werden. Die Polizei hat am Montag drei Anzeigen gegen Personen gestellt, die gegen den Paragrafen 26 Versammlungsgesetz verstoßen haben sollen. Der besagt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe belegt werden kann, wer „eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung“.

6000 Menschen sind am Montag landesweit auf die Straße gegangen. 28 Versammlungen hat die Polizei quer durch Thüringen registriert – in allen Fällen ohne Anmeldung. Es sei aber, sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage, jeweils gelungen, vor Ort Versammlungsleiter zu identifizieren.

Björn Höcke und Stefan Möller bei Protestmarsch in Arnstadt dabei

Zwei prominente Teilnehmer hat der Protestmarsch in Arnstadt hervorgebracht. Unter den 400 Menschen waren die Thüringer AfD-Landessprecher Björn Höcke und Stefan Möller, der eine im Landtag Fraktionschef und der andere Vorsitzender des Justizausschusses. Ob er sich auf einen Bußgeldbescheid wegen der Teilnahme an einer illegalen Versammlung einstellt? Stefan Möller lächelt die Frage weg. Er könne gar nicht auf einer Versammlung gewesen sein, weil in Thüringen derzeit keine Versammlungen erlaubt seien. Er sei, so Möller, mit Menschen bei einem Spaziergang gewesen und habe die Anwesenden als „Querschnitt der Bevölkerung“ erlebt. Ilmkreis-Landrätin Petra Enders (Linke) findet dafür ganz andere Worte. Sie spricht von Aufmärschen, die stattfinden würden, und für die habe sie „kein Verständnis“.

Eine Sprecherin der Kreisverwaltung sagte auf Anfrage, dass die Versammlung geduldet worden sei, weshalb „kein Straftat- bzw. Bußgeldtatbestand“ gegeben sei. Die Sprecherin führte als Begründung den „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ an.

Rechtsextreme Kleinstpartei mobilisiert im Internet

Neben Arnstadt gehörten am Montag vor allem die Ostthüringer Städte Altenburg und Zeulenroda zu den Schwerpunkten im Land. In Altenburg wird beispielsweise massiv von der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“ in den einschlägigen Kanälen im Internet mobilisiert. Deren Anhänger waren es auch, die mit Fackeln vor das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zogen. Die Verbindungen zu den Corona-Protesten in Thüringen hat der Verfassungsschutz auf Anfrage bestätigt.

Katharina König-Preuss (Linke), Landtagsabgeordnete aus Jena, verweist auf Anfrage darauf, dass es die „Freien Sachsen“ gewesen seien, die 2018 in Chemnitz Proteste mit der Thüringer AfD organisierten, bei denen unter zahlreichen militanten Neonazis auch Thüringens AfD-Chef Höcke aber auch der spätere Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke mitlief. Zudem gebe es einen Ableger namens „Freies Thüringen“, der zur Demonstration in Arnstadt vermeldete, dass man den Spaziergang habe laufen lassen, weil Höcke dort mitgelaufen sei. Das Fazit der Abgeordneten ist deutlich: „Jeder, der dort mitläuft, muss sich bewusst machen, dass er dabei lupenreinen extremen Rechten auf den Leim geht.“

