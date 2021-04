Corona-Spaziergang in Nordhausen: Polizei leitet 30 Verfahren ein

Nordhausen. Über 100 Demonstranten zogen am Samstag kreuz und quer durch die Nordhäuser Innenstadt.

Über 100 Demonstranten hielten am Samstagnachmittag die Nordhäuser Polizei mit einem sogenannten Corona-Spaziergang in Atem. Zunächst versammelten sich um 15 Uhr etwa 30 dem Querdenkerspektrum zuzuordnende Personen auf dem August-Bebel-Platz. Nachdem Vertreter der Versammlungsbehörde die Versammlung beauflagt hatten, begann gegen 15.15 Uhr ein Aufzug durch die Innenstadt, an dem laut Angaben der Polizei etwa 110 Personen teilnahmen.

„Hierbei wurde ein Pressevertreter bedroht und beleidigt, der Tatverdächtige wurde polizeilichen Maßnahmen unterzogen“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt. Nach Verstößen gegen die Masken- und Abstandspflicht wurde die Versammlung durch die Versammlungsbehörde beendet. Dennoch zogen einzelne Personengruppen weiter durch die Stadt und änderten ständig ihre Richtung, so dass es der Polizei teilweise schwer fiel, ihnen zu folgen. Bei einigen Personen wurde die Identität festgestellt, es kam vereinzelt zu Widerstandshandlungen.

„Bislang wurden gegen 30 Personen Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz eingeleitet“, so der Polizeisprecher weiter. Die Maßnahmen dauerten gegen 18.30 Uhr noch an.

Auch in Erfurt und Jena gab es am Samstag Protestversammlungen der Querdenkerbewegung. Im Bereich des Erfurter Stadtparkes erteilte die Polizei wegen des Verstoßes gegen Hygieneauflagen 129 Platzverweise und erstattete 40 Anzeigen. In Jena fand eine Fahrraddemonstration mit etwa 100 Teilnehmern statt. Diese hielten sich weitgehend an die Auflagen.