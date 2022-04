Derber Hochzeitsscherz im Weimarer Land: Freunde verwüsten Wohnung des Paars

Freunde der Familie hatten sich einen Streich erlaubt, in dem sie ihre Spuren in Form von Kronkorken, Reis, Mehl, Nutella-Botschaften und Chaos hinterlassen hatten.

Hopfgarten. Nach seiner Hochzeit fand ein Mann seine Wohnung in der Nacht zu Sonntag total verwüstet vor. Er ging von einem Einbruch aus. Doch ein klassischer Einbrecher war hier nicht am Werke gewesen.

Wie aus Freunden Feinde werden können, zeigte sich am vergangenen Wochenende im Weimarer Land.

Ein 43-Jähriger meldete sich Sonntagvormittag bei der Polizei in Weimar und teilte einen Einbruch in seine Wohnung in Hopfgarten mit. Der oder die Einbrecher hatten scheinbar Exkremente dort verteilt.

Mehl, Reis, Kronkorken und Nutella-Botschaften

Nach Prüfung vor Ort kristallisierte sich allerdings heraus, dass es sich hierbei nicht um einen klassischen Einbruch handelte, sondern eher um einen derben Hochzeitsscherz der eigenen Freunde. Diese hatten nämlich während der Feierlichkeiten den Schlüssel zur Wohnung unbemerkt an sich genommen und anschließend die Räumlichkeiten ehe-fest gemacht. Mit Mehl, Reis, Kronkorken und Nutella am Spiegel verewigten sich die Freunde der frisch Vermählten und zeigten so ihre Zuneigung.

Allerdings war dem Ehepaar nicht zum Lachen zumute, und ob die Freundschaft weiterhin Bestand haben wird, wird sich zeigen. Aber wie heißt es so schön? "In guten wie in schlechten Zeiten."

