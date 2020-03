Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die anonyme Bedrohung aus dem Netz

250 bis 300 angezeigte Verstöße gegen sexuelle Selbstbestimmung verzeichnet die Landespolizeiinspektion Erfurt pro Jahr. Im Promillebereich davon, meint die Polizei, dürfte die Straftat Cyber-Grooming liegen. Denn Cyber-Grooming ist zu den Missbrauchsdelikten zu zählen, die ein hohes Dunkelfeld aufweisen, meint Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Cyber-Grooming? Er zählt als onlinebasierte Anbahnung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

„Ich gehe davon aus, dass annähernd jedes Kind, das im digitalen Raum aufwächst, mindestens einmal mit einem Cybergroomer konfrontiert wird“, sagte der Experte bei einer Fachveranstaltung im Rathausfestsaal. Etwa 180 Bürger hatten sich dazu angemeldet, Eltern wie Ärzte, Polizisten wie Lehrer, auch Jugendliche waren gekommen. Der Kriminalpräventive Rat ermöglichte in Kooperation mit dem Institut für Lehrerfortbildung, mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei diesen Abend.

„Die vielen Anmeldungen zeigen die unbestreitbare Relevanz des Themas. Kinder und Jugendliche sind in der virtuellen Welt gefährdet“, sagte Erfurts Sicherheitsdezernent Andreas Horn. Fast 90 Prozent der 12- bis 19-Jährigen nutzen das Internet, ein Drittel Instagram.

Thomas-Gabriel Rüdiger sieht die Gefahr nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern vor allem in Online-Spielen. Dort sei es ein Leichtes für Täter, sich als Kind zu tarnen. Er vergleicht den digitalen Verkehr mit dem analogen, physischen Straßenverkehr. „Dort gibt es Regeln, wer ein Auto fahren will, braucht einen Führerschein. Im digitalen Verkehr indes gibt es keine Grenzen, ihre Kinder können, wenn Sie es zulassen, einfach losfahren. Schnell geschieht dann ein Unfall“, meint der Experte. Normenbrüche seien alltäglich im digitalen Raum. „Im Netz schützt keiner die Kinder.“

Thomas-Gabriel Rüdiger schafft es, auf unterhaltsame und zugleich tief ernste Art und Weise die 180 Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Das, was er erzählt, ist teils erschreckend. Verdeckte Ermittler sind als Kinder eingeloggt – „nach 13 Sekunden werden wir sexuell angesprochen“. Eine Reporterin habe sich im Selbstversuch mit dem Kriminologen als 12-Jährige ausgegeben. Nach fünf Minuten erreichen sie sechs Freundschaftsanfragen von männlichen Chatteilnehmern.

95 Prozent der Täter sind männlich, fast die Hälfte jugendlich. Die Opfer sind zu zwei Drittel weiblich. Die Anzeigehäufigkeit ist gering, oft nehmen die Kinder dieses gezielte Ansprechen nicht als gefährlich wahr. Oder sie erzählen nichts den Eltern, aus Angst beispielsweise, das Handy werde konfisziert.

„Die Wegnahme des Mobiltelefons oder Computers darf auf keinen Fall wie eine Bestrafung wirken“, sagt Erfurts Polizeichef Jürgen Loyen. „Das Kind hat keinerlei Schuld daran, dass es missbraucht wird. Bitte lassen Sie Ihr Kind wissen, dass Sie zu seinem Schutz handeln.“ Die Landespolizeiinspektion Erfurt hat einen Merkzettel mit Handlungsempfehlungen für Eltern erstellt.

Die wichtigsten Tipps:

Lassen Sie im Verdachtsfall keinen weiteren Zugriff Ihres Kindes auf das betroffene Gerät zu.

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor, es könnten Spuren verloren gehen.

Kommunizieren Sie auf keinen Fall selbst mit dem Täter.

Kopieren oder fotografieren Sie auf keinen Fall eigenständig kinderpornografische „Darstellungen“ und versenden Sie diese auch nicht weiter, auch nicht an Strafverfolgungsbehörden, weil Sie sich damit selbst strafbar machen könnten.

Übergeben Sie das Gerät unverändert an die Polizei.

Auch der Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger fasste am Ende seines Vortrages Hinweise zusammen. Grundsätzlich empfiehlt er: Kein Handy für unter 12-Jährige. Was können Eltern unternehmen, um ihr Kind vor Cyber-Grooming zu schützen?

Orientieren Sie sich nicht an der Altersfreigabe im App-Store, sondern lesen Sie die neuesten Bewertungen.

Spielen Sie das Spiel zunächst zwei Wochen selbst.

Seien Sie ein Erklärbär, Vertrauensperson und Vorbild. Posten Sie beispielsweise keine Kinderbilder in Ihren sozialen Netzwerken.