Dieb fliegt dank Zeugin in Nordhäuser Drogerie auf

Nordhausen. Der Täter hatte Parfüm im Wert von rund 350 Euro in seinem Rucksack verschwinden lassen. Die Polizei fand bei ihm auch noch Rauschgift.

Dank einer Zeugin ist ein Dieb am Freitag in einer Drogerie in der Nordhäuser Landgrabenstraße aufgeflogen. Der Frau war der junge Mann wegen seines merkwürdigen Verhaltens aufgefallen, berichtete die Polizei. Der Verdächtige sei nervös in den Gängen hin und her gelaufen, mehrere Parfümflacons, die zunächst in dessen Einkaufswagen lagen, waren plötzlich verschwunden.

Die Zeugin informierte die Mitarbeiter, die den Mann ansprachen. Der flüchtete daraufhin aus dem Geschäft, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Dabei sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der ein Mitarbeiter verletzt wurde, so die Polizei. Sie fand im Rucksack des 19-jährigen Täters mehrere Parfümflacons im Wert von rund 350 Euro. Zudem war der Rucksack mit Folie präpariert, um so eine Auslösung der Diebstahlwarnanlage in Geschäften zu umgehen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei dem Mann fand die Polizei auch noch eine geringe Menge Rauschgift. Er müsse sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.