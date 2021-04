Dieb lässt Beute zurück

Eine Zeuge beobachtet in Sonneberg den Einbruch in eine Garage und ruft die Polizei.

Ein Zeuge hat am Montag aus der Ferne ein soeben stattfindender Diebstahl in Sonneberg beobachtet. Ein dunkel gekleideter Mann trug demnach mehrere Gegenstände aus einer aufgebrochenen Garage zu einem angrenzenden Waldstück und legte diese dort ab, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beim Erblicken des sich nähernden Streifenwagens ergriff der Täter sofort die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Seine Beute, mehrere Kisten mit Werkzeug und ein Notstromaggregat ließ der Dieb allerdings zurück.