Dieb schlägt in Nordhausen blitzschnell zu: Polizei fahndet nach ihm

Nordhausen. Die betroffenen Mitarbeiter eines Geschäftes in Nordhausen können gar nicht so schnell reagieren, wie ein unbekannter Ganove seine Tat verübt.

Die Nordhäuser Polizei fahndet nach einem Dieb. Der Mann habe am Freitag kurz nach 12 Uhr den Vodafone-Shop in der Rautenstraße 9 in Nordhausen betreten. Er sei zielgerichtet auf ein ausgestelltes Telefon zugegangen, habe dieses an sich gerissen und sei blitzschnell in Richtung Bahnhof geflüchtet. „Beim Täter handelt es sich um einen südländischen Phänotypen“, erklärt die Polizei. Er sei etwa 1,78 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und habe schwarze Haare. Er war ganz in Schwarz gekleidet: Jeans, Lederjacke und T-Shirt.